Семья попала под обстрел, россияне били по Харькову "Пионами".

В Харькове женщина похоронила мужа и 5-месячного сына, все они попали под обстрел оккупантов. Семья вернулась в город после эвакуации, это стало большой ошибкой.

Свою трагическую историю харьковчанка рассказала на могиле сына и мужа в интервью "Общественное Харьков".

Примерно два месяца Александра Коростелева и ее муж с сыном жили не в Харькове, они эвакуировались как можно дальше от войны. В конце мая они решили вернуться в город, харьковчанке предложили работу в салоне красоты. Сейчас женщина сильно об этом жалеет. Она призывает жителей города пока не спешить и не возвращаться домой.

26 мая Коростелеву встречал с работы ее муж с 5-месячным сыном на руках. Когда семья встретилась, начались обстрелы. Женщина и ее муж с младенцем были в помещении, куда попала первая ракета. Они решили перебежать в другое место. Однако на улице они попали под удар еще одной ракеты.

Раздался мощный взрыв, женщина увидела своего мужа на земле. Она вспоминает, что тот был весь черный, во рту у него "булькала" кровь, руки были переломаны. Мужчина погиб, а ребенка сразу не нашли. Через несколько часов тело маленького мальчика, который на момент трагедии был на руках у своего отца, нашли на крыше.

Младенца отбросило ударной волной на одно из зданий. Мальчика и его отца похоронили в одной могиле. Сама женщина выжила, в ее ноге застрял обломок от вражеского снаряда.

Разбитая горем харьковчанка говорит, что ее муж очень любил сына. Она показывает фотографии младенца и вспоминает, какой счастливой была ее семья до полномасштабного вторжения.

Женщина говорит, что в Харьков возвращаться еще рано. Она призывает людей не ехать домой. Сама она вскоре тоже уедет из Харькова. В другой области ее ждут старший сын и ее мама.

Ранее УНИАН уже сообщал, что жена "азовца" рассказала о жизни в бункере. После выхода из "Азовстали" 3-месячный Свят впервые увидел траву.

Вас также могут заинтересовать новости: