Эксперты миссии планируют посетить оккупированную россиянами ЗАЭС.

Члены миссии Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) прибыли в Запорожье.

Об этом сообщают "Энергоатом" и немецкое издание Zeit.

Команда из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в город колонной из 20 автомобилей. Утром делегация отправилась из Киева. Эксперты намерены посетить Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном россиянами Энергодаре.

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Оккупанты несколько недель обстреливали ЗАЭС, обвиняя в этом Украину. МАГАТЭ неоднократно настаивало на инспектировании электростанции. Ожидается, что миссия продлится несколько дней.

Напомним, 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Она отправится проверять территорию Запорожской АЭС в связи с ее регулярными обстрелами со стороны оккупантов.

Сегодня группа выехала из столицы Украины на ЗАЭС. Члены миссии должны оценить ситуацию на объекте и помочь ее стабилизировать.

Рашисты пытаются повлиять на визит. Они обстреливают коридоры, которыми будут двигаться представители МАГАТЭ, и Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

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