Союз призвал иностранных коллег привлекать внимание мира к тому, что на самом деле происходит в нашей стране.

Национальный союз журналистов Украины обратился к иностранной прессе и напомнил, что россияне продолжают совершать преступления против человечности прямо сейчас.

Обращение появилось на сайте НСЖУ.

"Последние ужасные фото-факты из освобожденных украинских городов Буча и Ирпень демонстрируют, что преступления против человечества происходят прямо сейчас. Российские войска в Украине не только воюют с Вооруженными силами Украины, но и прибегают к пыткам, расстрелам и поджогам мирного населения. Это настоящий геноцид против украинского населения, и он происходит прямо сейчас, в 21 веке! Мы должны остановить его вместе и никогда не позволить ему повториться в любом уголке мира", - говорится в обращении.

НСЖУ поблагодарил иностранных журналистов за поддержку Украины, которую наша страна чувствует во времена российского вторжения.

В то же время иностранной прессе напомнили, что преступления врага строятся на огромных масштабах пропаганды и дегуманизации, которые неприемлемы для всего свободного человечества. Именно такие методы использует Россия в Украине.

"Под предлогом "демилитаризации" и "денацификации" Украины Россия преследует совсем другие цели, опустошая целые города и убивая невинных мирных жителей, в том числе женщин и детей. Этот "абстрактный" подход измеряется в человеческих жизнях. Пока вы читаете это письмо, наши люди, школы, больницы, детские сады и жилые кварталы остаются под постоянными атаками со стороны российских вооруженных сил. Есть многочисленные случаи массового убийства мирных жителей, изнасилования, ограбления, похищения и казни гражданских, которые были официально подтверждены международными институтами, такими как ООН. Россия продолжает открыто нарушать фундаментальные принципы международного гуманитарного права. Такой подход неприемлем для свободного мира", - говорится в обращении.

Нацсоюз журналистов отметил, что Украина чувствует поддержку, но война – это всегда тяжелый вызов для журналистов. Десятки коллег ценой своей жизни и здоровья несут в мир правду об ужасах войны в Украине. Многие из них оказались жертвами целенаправленных атак.

"Этим обращением мы хотим призвать вас к ощутимому беспокойству, поскольку варварские зверства российских вооруженных сил должны быть показаны общественности. Мы понимаем, что ваши страны живут мирно, и нет запроса на военную риторику. Но, будучи внутри событий, можем вас заверить, что остановка войны является общим интересом для всего свободного мира. Мы должны делать все возможное, чтобы не допустить новых преступлений, откуда бы они ни были. Сейчас угроза идет от России и ее союзников. Мы призываем вас продолжать привлекать внимание мира к тому, что на самом деле происходит в нашей стране. Заблокированные и страждущие города Мариуполь и Херсон, ужасные обстрелы жилых районов Харькова и бесчисленное количество других военных преступлений, которые уже совершила российская армия. Мы не должны позволить им превратить это в Третью мировую войну. Мы уверены, что ваш журналистский опыт, профессиональные контакты и навыки и убеждения необходимы для раскрытия правды об уродливом лице войны. Мир должен видеть реальность. Пожалуйста, будьте теми, кто поможет это раскрыть", - заявили в НСЖУ.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украинского государства.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, расположенные в разных уголках Украины, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Чернигов и Мариуполь.

Ряд стран Запада наказали РФ за широкомасштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции.

Украина просила западных партнеров закрыть ее небо, однако пока ее просьбу не удовлетворили.

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