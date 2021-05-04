В Житомирской области с 5 мая отменяется "красный" уровень эпидопасности. Улучшение эпидемической ситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Четыре области могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности в течение ближайших дней.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из "красного” уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - отметил он.

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В настоящее время в "красной" зоне эпидопасности находятся 7 областей Украины: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

Сегодня, 4 мая, Госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение об отмене с 5 мая "красного" уровня эпидопасности в Житомирской области. Регион переходит в "оранжевую" карантинную зону.

3 мая в Украине было выявлено 2 тыс. 472 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни умерли 166 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн человек, умерли – 44 тыс. 916.

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Автор: Леся Лещенко