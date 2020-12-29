МОУ продлевает договоры с текущими поставщиками питания для ВСУ, пока СБУ проверяет участников тендеров.

Министерство обороны Украины (МОУ) принимает меры предосторожности, чтобы избежать ситуации с умышленным срывом процесса питания военнослужащих в 2021 году. Соответствующие попытки зафиксированы со стороны недобросовестных участников тендера на пищевое обеспечение военнослужащих. Сейчас оборонное ведомство временно продлевает договоры с текущими поставщиками питания. Тем временем министерство обратилось в правоохранительные органы с просьбой выяснить, кто пытается сорвать поставки продовольствия для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Игорь Халимон.

"Мы все делаем для того, чтобы такого срыва не произошло. Сейчас мы в рамках законодательства продолжаем договоры с существующими субъектами хозяйствования, которые поставляли питание по каталогу (по стандартам НАТО), чтобы продолжить обеспечение, пока не будут подписаны новые договоры с победителями, которые уже фактически выигрывают процедуры и будут иметь возможность приступить к выполнению обязательств”, — сказал заместитель председателя МОУ.

Он подчеркнул, что из-за несовершенства законодательства в отношении публичных закупок в тендерах на поставку питания военнослужащим ВСУ принимают участие субъекты, чья главная цель — предотвратить или отсрочить эту процедуру, что ставит под угрозу обеспечение армии продовольствием, а значит и обороноспособность государства в целом. По словам Игоря Халимона, Минобороны уже обратилось с соответствующими заявлениями в компетентные органы.

"Мы попросили помощи у Службы безопасности Украины, в полиции. Потому что у нас есть недобросовестные меры определенных участников, которые, я думаю, специально подают определенные несоответствующие документы, в том числе фиктивные, чтобы фактически исключить или отсрочить подписание договоров. Правоохранители нам помогают. Дальше это уже вопрос их компетенции, как будет происходить привлечение к ответственности этих субъектов хозяйствования”, — рассказал Игорь Халимон.

В Минобороны рассказали, что риск срыва договоров на поставку питания для ВСУ стал очевидным, когда очередной ФЛП подал “минимальный пакет документов, и там не было ни опыта выполнения аналогичного договора, ни подтверждения финансовой состоятельности, ни даже банковской гарантии для обеспечения ценового предложения”. "Но подача жалоб блокирует работу других. Это как в случае, когда во время боевых действий корабль топят в проливе, чтобы другие не могли пройти”, — пояснили в МОУ.

При этом, как рассказал Игорь Халимон, сейчас Минобороны может дисквалифицировать того или иного участника только уже после торгов.

"После того, как будут проведены определенные процедуры. Не на моменте, когда с ними ведется переговорная процедура. Именно из-за этих нюансов субъектами хозяйствования создаются определенные физические лица — предприниматели, которые заходят на торги исключительно для того, чтобы отсрочить или фактически исключить процедуру”, - сказал заместитель председателя МОУ.

Заместитель министра обороны напомнил, что в прошлом году одним из ФЛП также были фактически заблокированы процедуры по питанию.

“Тогда вмешалась Верховная Рада, помогла принятием закона о продлении договоров, чтобы не было срыва (обеспечения) питания. Потому что одна из компаний, которая решила максимально охватить весь рынок услуг в ВСУ по питанию, буквально за неделю до того, как приступить к своим обязанностям, отказалась от предоставления услуг из-за коронавируса”, — рассказал Халимон.

По его словам, в этом году образовалась такая же ситуация. "Я уверен, что это целенаправленные действия для дискредитации и ведомства в целом, и мер, которые мы принимаем для перехода военнослужащих к системе питания по стандартам НАТО", — считает Игорь Халимон.

В Минобороны подчеркивают, что сейчас речь идет о рисках обороноспособности государства в целом, поэтому необходимо вмешательство всех государственных органов. "Вот как раз правоохранительные органы и должны выяснить, в чьих интересах они действуют”, — отмечают в МОУ.

В ведомстве рассказали, что общая численность украинских военнослужащих – по закону 250 тысяч, но сейчас - на 26 тысяч больше. Насущная потребность в контексте обеспечения военных ВСУ питанием — перейти на стандарты НАТО (то есть, возможность выбирать себе еду по каталогу).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН