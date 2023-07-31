На треть руководящих должностей в ТЦК планируют взять ветеранов.

До конца 2023 года в Украине планируют заменить почти треть руководящего состава всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) на ветеранов. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК возглавляют люди, которые не воевали, которые не имеют опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и дали предложение: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали. Не только воевали, но имеют, к сожалению, травмы и не могут продолжать службу в боевых частях", – подчеркнул он в эфире телемарафона.

Однако, по словам Павлюка, это небыстрый процесс. Люди должны иметь желание работать военкоматах, пройти соответствующую подготовку и "быть достойными этих должностей".

Видео дня

"Такая работа уже проводится. Например, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены такими ребятами, которые воевали, имеют определенные ранения, не могут воевать. Они уже заняли эти ниши. Далее мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации, это основное", – резюмировал он.

Работа военкоматов в Украине: громкие дела

После громкого дела Одесского военкома Евгения Борисова, которого подозревают, в частности, в незаконном обогащении, в Украине объявили проверку военкомов. По словам президента Украины Владимира Зеленского, результаты этой проверки неутешительны. Он подчеркнул, что общество все увидит, когда правоохранители реализуют эти результаты в соответствии с действующим законодательством.

Но дело Борисова – далеко не единственный скандал с военкомом. Одна из резонансных историй, которая на днях всколыхнула Украину, произошла на Ровенщине, где руководитель ТЦК издевался над подчиненным. Суд арестовал его без права внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: