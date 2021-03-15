Детский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" восьмилетней украинки и блогера

Юная модель публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется со своим парнем.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. «Еще вчера по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию», — отметил Кулеба в комментарии под постом политической экспертки Татьяны Луповой на Facebook. Мила Маханец и Паша Пай: что известно о скандале Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы имеют роман.

Восьмилетняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Комолова

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