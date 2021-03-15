Соцсети всколыхнула новость о том, что дети-блогеры якобы имеют роман / фото instagram.com/milamaxanets
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы из-за скандала вокруг отношений и откровенных постов восьмилетней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.
«Еще вчера по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию», — отметил Кулеба в комментарии под постом политической экспертки Татьяны Луповой на Facebook.
скриншот facebook.com/TetyanaLupova
Мила Маханец и Паша Пай: что известно о скандале
- Соцсети всколыхнула новость о том, что популярные в Instagram и Likee дети-блогеры якобы имеют роман.
- Восьмилетняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram