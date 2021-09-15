Впервые не только в Украине, но и в мире в Университете культуры начали трендовый проект – факультет ТікТок.

Презентовал его студентам - идейный вдохновитель, известный украинский тиктокер Михаил Поплавский.

По словам Поплавского, будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою звездную дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk - это инновационно и молодежно, это новый медиафеномен.

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"Моя миссия - украинизировать ТikТоk, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю страны. Украинцев должны знать во всем мире. Украине есть чем удивлять мир. Мы начинаем обучать "с нуля" и по окончании вы сможете получить диплом. Университет культуры – это бренд, который покоряет мировое информационное пространство", – акцентировал Михаил Поплавский.

Руководителем проекта "Тиктокеры университета культуры" стала выпускница вуза, начальник культурно-творческого отдела Лилия Можаева.

"Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и Тик-Ток держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то тик-Ток это ваша тема. Нужно развивать себя, создавать свой бренд, а мы будем помогать вам в этом", – обратилась к студентам Лилия Можаева.

Будущий тиктокер должен отлично знать тренды соцсетей, быть интересным, создавая оригинальный контент, идти в ногу со временем и даже опережать его.

"Мы пишем новую страницу истории университета культуры и факультета ТікТок. Вы должны быть лидерами и режиссерами своей жизни. Ваша Звездная дорога в ваших руках. От вас зависит, как вы стартонете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Я желаю, чтобы вы стали звездными выпускниками университета культуры, успешными и счастливыми украинцами, чтобы вами гордились родители, учителя, друзья и Михаил Поплавский. Будьте на позитиве. На оптимистах держится мир, пессимисты лишь зрители. Счастья, добра, любви и безумной студенческой любви", – сказал Михаил Поплавский.

Как отметил спикер, обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

По завершении презентации молодежь и Михаил Поплавский сняли свой первый совместный ток-ток. После чего, Поплавский и руководители креативных групп, студдекани поставили свои ники и автографы на масштабном баннере факультета ТікТок, чтобы окончательно зафиксировать знаковое событие.

Автор: Иван Бойко