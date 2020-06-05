Что не так с законодательными новшествами для пешеходов

Михаил Бе́рлин

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №2697 и №2694, которые усиливают административную ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повышают штрафы и обязывают пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток.

Для того, чтобы принимать такого рода решения, необходима достоверная статистика о том, сколько дорожно-транспортных происшествий в Украине происходит по вине пешеходов. Тогда можно оценить актуальность проблемы. В пояснительных записках к обоим этим законопроектам не приведена ни одна цифра, в частности, нет внятного обоснования необходимости ужесточения ответственности пешеходов и повышения штрафов. В этих записках проблема описывается без какой-либо конкретики, «в общем».

Авторы законопроектов должны проанализировать ситуацию, используя статистику, вот тогда и ужесточение ответственности, и увеличение штрафов, возможно, будет обоснованным. Но этого анализа нет, а законы пишутся «с потолка».

Тем не менее, известно, что в Украине ежегодно происходит примерно 170 тысяч ДТП, в которых гибнет 6 тысяч человек и 30 тысяч получают телесные повреждения. При этом львиная доля ДТП, около 70%, происходит из-за превышения скорости. Сейчас взялись за решение этой проблемы и установили небольшое количество камер фото- и видеофиксации. Это – правильный шаг, и приведенные выше цифры служат тому подтверждением.

У нас, по сути, правила дорожного движения знает только тот человек, который посещал автошколу, водитель

Точно так же нужно понимать, какой процент из этих 170 тысяч ДТП у нас происходит по вине пешехода, нарушающего ПДД или провоцирующего аварийную ситуацию. Только тогда можно будет принимать решение об усилении ответственности и увеличении штрафов.

К тому же, ведь у нас, по сути, правила дорожного движения знает только тот человек, который посещал автошколу, водитель. Те же люди, которые не водят и не водили машину, о ПДД имеют весьма приблизительное представление. Выходит, что пешеход, который никогда не управлял транспортным средством, но который также является участником дорожного движения, никогда не изучал правил поведения на дороге. А, чтобы требовать от пешехода соблюдения ПДД, надо дать ему возможность досконально их изучить. Возможно, это должен быть обязательный предмет в школе...

В любом случае, прежде чем увеличивать штрафы для пешеходов за нарушение ПДД, нужно создать какую-то образовательную программу, где бы пешеход получил представление об этих правилах.

Инициатива, касающаяся обязательного ношения пешеходами светоотражающих элементов в темное время суток – правильная. Потому что в темное время суток люди носят темную одежду, что создает большие риски и для пешехода, и для водителя, который человека просто не видит.

Опыт зарубежных стран говорит: чтобы человек использовал светоотражающие элементы, они должны быть стильными

Однако это требование закона, скорее всего, не будет исполняться, поскольку в законе не прописан механизм его исполнения. Принятию закона должна предшествовать масштабная просветительская работа, большая информационная кампания, которая донесет до сознания людей, для чего им самим это нужно, как это поспособствует их безопасности.

Иначе люди будут находить разные аргументы (и они будут убедительными), почему это не надо или почему они не могут носить такую одежду.

Опыт зарубежных стран говорит: чтобы человек использовал светоотражающие элементы, они должны быть стильными. Например, компания Nike начала выпускать костюмы и кроссовки со светоотражающими элементами – и люди покупают, их никто не заставляет.

Нужна большая системная работа для реализации этой правильной идеи.

К слову, вынужден отметить, что законопроект об обязательном ношении светоотражателей или одежды со светоотражательными элементами, скорее всего, продвигают лоббисты, понимая какой огромный новый рынок откроется благодаря этому...

Так что, на мой взгляд, инициатива со светоотражателями на 100% правильная, но не проработанная, а к законопроекту об ответственности пешеходов и увеличении штрафов – есть вопросы. Штрафы слишком высокие – почему именно такие, откуда взялись эти цифры? Экономического обоснования авторы законопроекта не дают. Их пояснительная записка очень примитивная, из разряда «мы так хотим».

Хорошее дело подается «под соусом» наполнения бюджета, а надо его подавать как стремление власти снизить смертность на дорогах

По сути, у нас ни одно дело в этой сфере не доведено до конца. Только вот запустили видеофиксацию нарушений ПДД, но не успели полностью наладить работу этой системы, как ухватились за пешеходов… Потому, к сожалению, создается впечатление, что все эти новации, связанные, в первую очередь, со штрафами, продиктованы стремлением власти любым путем наполнить бюджет, в котором образовалась немалая дыра. Вот и сейчас, казалось бы, хорошее дело подается «под соусом» наполнения бюджета, а надо его подавать как стремление власти снизить смертность на дорогах. Акцент должен быть другой – на жизни и здоровье человека, тогда и отношение у украинцев к этим новшествам будет другое.

И, помимо этого, необходимо доработать механизм исполнения закона, потому что сейчас проблема в том, что законы есть, но механизма – нет. Так мы просто получим очередные два закона, которые просто никто не будет соблюдать. Разве что те, кто будут собирать с нарушителей ПДД штрафы…

Михаил Берлин, член Наблюдательного совета и состава учредителей Института безопасности дорожного движения, президент ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения»

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