Судьбу компании "Ашан" обсудят при встрече главы МИД Украины и Франции.

Французский ритейлер Auchan в лице своего российского подразделения стал "оружием агрессии" против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что еще в прошлом году призвал мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она отказалась выходить из России и "не прекратила финансировать военные преступления".

"Однако реальность оказывается гораздо хуже: Ашан превратился в полноценное оружие российской агрессии", – заявил Кулеба.

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Глава украинского МИДа пообещал отдельно обсудить проблему компании "Auchan" со своим французским коллегой.

Скандал вокруг компании "Ашан"

Auchan Holding — французская корпорация, владеющая большой сетью магазинов розничной торговли (в основном продуктовых супермаркетов) во многих странах мира.

В марте 2022 года компания заявила, что не намерена уходить с российского рынка, как это решили сделать многие другие международные бренды. Формальным поводом для этого стала якобы забота о сотрудниках российской сети и необходимость кормить население РФ. МИД Украины в ответ призвал к бойкоту компании.

17 февраля 2023 года стало известно, что российский филиал компании участвует в сборе и поставках продуктов питания и предметов первой необходимости для российской армии.

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