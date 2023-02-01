Компания METRO Украина объединила усилия со своим HoReCa-клиентом – рестораном "100 лет тому вперед", в проекте "Доброе утро, шеф!" по приготовлению благотворительных завтраков, которые продолжались в течение января каждую субботу, для украинцев, вынужденно покинувших свои дома, и не имевших возможности отпраздновать рождественские праздники и просто для одиноких пожилых людей, которые ищут общения.

С начала полномасштабной войны России против нашей страны, Киев стал убежищем для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за российской агрессии. Согласно данным КГГА, с начала войны в столице зарегистрировались около 200 тысяч вынужденных переселенцев. К сожалению, более половины из этих людей потеряли регулярный источник доходов и оказались в затруднении, поэтому ответственный бизнес объединил свои усилия, чтобы помочь внутренне перемещенным украинцам, а также пожилым людям, которые нуждаются больше всего в помощи.

Идея проекта "Доброе утро, шеф!" по приготовлению благотворительных завтраков в течение месяца принадлежит Игорю Мезенцеву, автору гастрономического проекта "Топот" и идеологу проекта "Достойные", его другу фотографу Дмитрию Бахти и шеф-повару Евгению Клопотенку, которые захотели поддержать украинцев, оказавшихся сегодня в затруднении. Так, в течение месяца на выходных вместе с известными шеф-поварами: Никитой Чумаковым, Назаром Гоменюком, Никитой Силиным, Мариной Корсун, Юрием Корзиной, Ильей Марчукову, Андреем Мацютою, они готовили завтраки в ресторане Евгения Клопотенка и Инна Поперешнюк "100 лет тому вперед".

Главная идея проекта — подарить людям праздник, познакомить с украинской кухней без стереотипов, объединиться с шефами ради помощи людям.

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METRO Украина откликнулась на призыв и присоединилась к благотворительной инициативе, став надежным продуктовым партнером ресторана "100 лет назад вперед" в Киеве.

"Локальная команда МЕТRО Украина продолжает работать для будущего нашего государства и активно осуществляет свою гуманитарную миссию – сотни единиц товара из ассортимента торговых центров METRO ежедневно отдаются на поддержку Вооруженных Сил Украины, Территориальной Обороны, больниц, благотворительных и общественных фондов. А в январе 2023 года мы присоединились к социальному проекту наших профессиональных клиентов по приготовлению завтраков для людей, которые оказались в затруднении из-за войны, чтобы они также почувствовали праздник. Для компании крайне важно поддержать наших социально ответственных профессиональных клиентов, ведь, мы знаем, как сложно сейчас гостинично-ресторанном бизнеса. Однако, они находят в себе силы, мотивируют коллектив, объединяются вокруг общей цели и продолжают работать ради нашей победы. А мы работаем ради каждого украинского предпринимателя, ведь наш бизнес – успех наших клиентов. METRO с Украиной для украинцев!" - комментирует Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

"Очень круто, что украинские шеф-повара и партнеры объединились и построили комьюнити, основанное на добре и любви. Эти завтраки проходили для тех, кто вынужденно покинул свои дома и не смог отпраздновать новогодние праздники как раньше. А также для одиноких пожилых людей, чтобы они имели возможность пообщаться и приятно провести время. Я благодарен каждому из почти 200 гостей, которые пришли к нам и поделились своим теплом" – подытожил Евгений Клопотенко, шеф-повар, соучредитель ресторана "Сто лет тому вперед".

Благодаря проекту "Доброе утро, шеф!" удалось подарить тепло около 200 украинцам. Такие проекты объединяют и мотивируют двигаться дальше, ради общей цели - победы Украины.

METRO Украина вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash&Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 19 лет деятельности в Украине METRO Cash&Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании METRO Украина за 2021/2022 финансовый год (октябрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.) составил 730 млн. евро. METRO Украина входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, которая специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 17 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. В то же время METRO MARKETS - это международный онлайн-рынок для профессиональных клиентов, который постоянно растет и расширяется с 2019 года. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO: на протяжении многих лет компания входит в различные индексы и рейтинги устойчивого развития, в том числе FTSE4Good, MSCI, CDP и индекс устойчивости Dow Jones. Компания представлена в более чем 30 странах и предоставляет рабочие места более 93 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2021/22 финансовом году составил 29,8 млрд. евро. Больше информации: www.metroag.de