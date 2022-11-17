Гости мероприятия имели возможность попробовать 5 блюд украинской кухни в авторском исполнении шеф-поваров Вячеслава Попкова и Артема Блаута.

Компания METRO Украина поддержала благотворительный аукцион "Военный Мишлен" в г. Чернигов, который был организован рестораном Riverside и командой Bocuse d'or Ukraine совместно с волонтерским штабом Save Ukraine Team в поддержку воинских частей, которые подчинены ОК "СЕВЕР".

Гости мероприятия имели возможность попробовать 5 блюд украинской кухни в авторском исполнении шеф-поваров Вячеслава Попкова и Артема Блаута. Ингредиенты для приготовления блюд предоставила компания METRO Украина из собственного ассортимента.

По результатам мероприятия удалось собрать более 250 тыс. грн для приобретения 2 дронов Mavic 3 для военного подразделения, которое защищает сейчас Украину на передовой.

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Это мероприятие стало очередным прекрасным примером эффективного взаимодействия и объединения бизнеса ради победы.

Информационная справка:

"МЕТРО Кэш энд Керри Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-мя классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ривне, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3-мя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 16 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн евро. Объем продаж компании "МЕТРО Кэш энд Кэри Украина" за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.) составил 627 млн евро. "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – это ведущая международная торговая оптовая компания, которая специализируется на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме этого, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и совершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO, о чем свидетельствует статус лидера отрасли согласно Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019. Компания представлена в 34 странах и предоставляет рабочие места более 100 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2018/2019 финансовом году составил 27,1 млрд евро. В октябре 2019 года METRO AG заключила сделку по продаже мажоритарного пакета акций своего бизнеса в Китае. В сентябре 2018 года компания начала процесс продажи розничной сети Real, насчитывает более 34 тысяч работников. Больше информации: www.metroag.de