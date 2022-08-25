В Украине при поддержке компании Метинвест заработал "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными".

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) и руководителя проектного офиса группы "Метинвест" Александра Водовоза.

"Если вы потеряли связь с близким человеком, который находится на военной службе, в зоне ведения боевых действий или на оккупированных территориях, или подозреваете, что ваш близкий человек находится в плену у врага – обращайтесь в уполномоченные государственные институты, которые занимаются вопросами поиска и обмена пленных", - сообщили в ГУР.

Чтобы штаб заработал, компания Метинвест предоставила все необходимое оборудование - офисную технику, мебель и даже автомобили на общую сумму около 2 млн грн.

"Штаб не просто помогает людям найти своих родных и близких, он дает надежду на их возвращение. Ринат Ахметов не стоит в стороне, он помогает наладить работу штаба, ведь сегодня все мы - вместе с семьями пленных. Вместе со всеми, кто помогает нашей армии", – отметил руководитель проектного офиса группы Метинвест Александр Водовоз.

На сегодня обработано уже около 4 тысяч обращений от родных и близких бойцов, которые оказались в плену или пропали без вести.

Как известно, Метинвест за полгода войны направил на помощь Украине и украинцам свыше 1,9 млрд грн: ВСУ получили от компании более 500 дронов, 1,6 тысячи тепловизоров, 27 тысяч кровоостанавливающих турникетов и 500 аптечек. Также Метинвест обеспечил защитников почти 500 тысячами литров горючего, передал более 140 единиц своих автомобилей и тяжелой техники, и приобрел для ВСУ 100 пикапов, джипов и микроавтобусов, а для военных медиков ГУР – 20 машин скорой помощи.