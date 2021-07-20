На данный момент общий объем инвестиций компании в создание парка составил более 58 млн грн.

Группа "Метинвест" реализует ряд городских проектов в Мариуполе, среди которых - реконструкция парка имени Гурова в Кальмиусском районе.

Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", проект финансируется из областного и городского бюджетов при инвестиционной поддержке группы. Компания направила 58 млн грн на обновление зоны отдыха.

Так, в мае вернули к жизни самый крупный парк Мариуполя, открыв "зону барбекю". Теперь здесь местные жители устраивают пикники и отдыхают.

Как отметил гендиректор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко, металлурги с семьями смогут проводить в парке свой досуг.

Читайте такжеДля преподавания в университете "Метинвеста" собираются привлекать европейских ученых и практиковВ 2020 году "Метинвест" направил на создание парка более 18 млн грн: за эти средства, в частности, оборудовали комнату матери и ребенка, обустроили стоянку для авто отдыхающих.

"Теперь работы продолжаться в верхней части парка – ведется прокладка коммуникаций, высаживаются растения, планируются дорожки", - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и отметил важность финансовой помощи "Метинвеста". В планах - сделать из парка Гурова дендропарк с густой растительностью и большой прогулочной зоной.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что после реконструкции парк Гурова станет местом семейного отдыха европейского уровня. По его словам, здесь появятся новые игровые зоны для детей и подростков, фонтанный комплекс, декоративное освещение, современная сцена и помещение для артистов.

"Мы уже видим результат, часть парка полностью обновлена и стала любимым местом горожан", - говорит Рыженков.

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Автор: Григорий Бондарь