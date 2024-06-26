Срок действия постановления о содержании под стражей - до 26 августа 2024 г. включительно.

Мэру Мукачево Андрею Балоге Высший антикоррупционный суд сегодня избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения ₴30 млн залога с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Соответствующее решение было зачитано на заседании, которое транслировал ВАКС.

"Определить срок действия постановления о содержании под стражей, до 26.08.2024 г. включительно", - было объявлено в зале суда.

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В случае внесения залога подозреваемый должен выполнять следующие обязанности: прибывать к детективу в производстве по первому вызову; не отлучаться из города Мукачево без разрешения следователя, прокурора; сообщать следователю, прокурору об изменении своего места жительства и работы

Также он должен воздержаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, в частности с подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение в соответствующие госорганы свой паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля с момента освобождения из-под стражи в связи с внесением залога.

Дело мэра Мукачево

Вчера стало известно, что городского голову на Закарпатье совместно с другими лицами подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га.

Как стало известно УНИАН от информированных источников в правоохранительных органах, речь шла о мэре Мукачево Андрее Балоге и, в частности, председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

Ранее, 10 октября 2023 года НАБУ и СБУ посетили мэра Мукачево и председателя Мукачевского районного совета с обысками. Причиной была коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" - участок прямо в центре города на берегу реки Латорица.

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура информировала, что Балоге и Ланю сообщили о подозрении.

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