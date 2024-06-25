Как стало известно УНИАН от информированных источников в правоохранительных органах, речь идет о городском голове Мукачево Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили на коррупции мэра одного из городов на Закарпатье и его сообщников. Об этом говорится в пресс-релизе Службы безопасности Украины, который есть в распоряжении УНИАН.

"Сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП разоблачили городского голову и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. По материалам дела, чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га", - говорится в релизе.

В частности, организатор схемы - председатель районного совета, является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запрещенной сейчас "Партии регионов".

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Как свидетельствуют данные следствия, на сессии горсовета городской голова обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель районного совета.

Также сказано, что основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженную оценку" владельцам компании-оценщицы дали взятку.

"В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - говорится в релизе.

Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

"Сейчас сотрудники СБУ и НАБУ задержали городского голову, председателя районного совета, экс-начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета", - отмечается в релизе.

В то же время, в соответствии с совершеннми преступлениями должностным лицам, а также двум владельцам компании-оценщицы и оценщику, готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

- ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

- ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги).

Как стало известно УНИАН от информированных источников в правоохранительных органах, речь идет о городском голове Мукачево Андрее Балоге и председателе Мукачевского районного совета Михаиле Ланьо.

Андрей Балога - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро сегодня проводили обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард". Обыски касались передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

По данным следствия, стоимость участка занизили в несколько раз, и "победила" компания, которая фактически принадлежит председателю Мукачевского райсовета Ланьо. В этой связи городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.

В то время Балога отмечал, что уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который арендуется им с 2003 года. По его словам, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.

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