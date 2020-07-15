Мэр Умани в письме к ОЕОУ опроверг обвинения в антисемитизме

Глава Уманского городского совета Александр Цебрий опроверг обвинения в антисемитизме, которые он получил после того, как опубликовал свое обращение к жителям города по поводу приезда паломников-хасидов.

Так, в ответе мэра Умани Объединённой еврейской общине Украины, который был опубликован на JewishNews, градоначальник отметил, что все жители Умани и он лично осуждают антисемитизм и ксенофобию.

УНИАН приводит выдержки из обращения мэра Умани.

"Умань — многонациональный город, где переплелись культура и традиции многих народов. В Умани пропагандируется толерантное отношение к любому вероисповеданию, культуре, обычаям.

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Уманчане и лично я осуждаем любые действия по разжиганию межнациональной вражды, антисемитизма и ксенофобии. Городская власть содействует деятельности всех религиозных конфессий, объединений граждан, организаций", — заявил мэр.

Также Александр Цебрий подчеркнул:

"Я своей позицией по вопросу празднования Рош а-Шана в этом году руководствуюсь исключительно эпидемиологической ситуацией в мире, болею за жизнь и здоровье как самих паломников, так и жителей города.

Благодарю еврейское сообщество за понимание нынешней ситуации в Украине. Жаль, что некоторые представители международного сообщества под влиянием некорректных сообщений СМИ видят в моих словах проявление антисемитизма".

Кроме этого, мэр Умани отметил, что после окончания эпидемии город примет всех желающих.

Напомним, что Объединённая еврейская община Украины после спекуляции в СМИ на теме антисемитизма и на теме приезда паломников призвала стороны не спешить с выводами. Кроме этого, ОЕОУ ожидает официального решения украинских властей по поводу паломничества хасидов в Умань этой осенью.

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