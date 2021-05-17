На одну из менеджерок "Укрпочты" Полину Левицкую, которая ведет страницу в Facebook под псевдонимом Poli Levi, набросились с хейтерскими комментариями из-за ее шутливой публикации на тему секса.
Так, в сети Poli Levi поинтересовалась, что делать, если во время полового акта очень захотелось есть.
Читайте такжеПомощницу главы ЦИК затравили за пост о секс-игрушке: она уволилась"Понимаете, бывает, когда долго занимаешься сексом, хочется есть. Но прерваться невозможно. Отсюда вытекает вопрос: как незаметно поесть во время секса?", - написала Левицкая.
В комментариях под постом развернулись настоящие баталии: некоторые пользователи возмутились темой сообщения, другие же поддержали его автора.
Так, политик Алексей Кучеренко написал: "Одна из топ-менеджеров государственной компании "Укрпочта" обнимается актуальной для него проблемой. Вы не могли бы дать совет этой "леди"?".
Полина в комментариях под комментарием политика отметила, что не понимает причины такой реакции. "Я в лучах славы нафталинов. А если серьезно, это так дико, что есть еще люди в нашей стране, которых пугает слово секс", - написала менеджер "Укрпочты".
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