Россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, которые поддерживают идею восстановления СССР в составе Украины, России и Беларуси.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении гражданину России, который готовил государственный переворот в Украине.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ, с целью осуществления госпереворота мужчина "планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны были спровоцировать беспорядки в западных областях нашего государства". Это, в свою очередь, должно было привести к созданию "народных республик" в регионе.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности помешали этим планам Кремля еще весной, когда задержали руководителей указанных "общественных организаций".

Видео дня

"В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента РФ. Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, которые поддерживают идею восстановления СССР в составе трех "славянских" государств: Украины, РФ и Беларуси", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после Революции Достоинства и начала российской агрессии он работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины.

"С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Украинским выбором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", - рассказали в Службе.

В сообщении отмечается, что договоренность между украинскими и российскими участниками предполагала использование созданных на территории России и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из России денежных средств.

"Перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота", - добавили в Службе.

Так, следователи СБУ подозревают гражданина России в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, то есть в сговоре с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Дело Медведчука и его обмен

Медведчук подозревается в госизмене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в госизмене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Медведчука.

21 сентября из российского плена вернули 215 защитников Украины.

В Офисе президента сообщили, что 200 защитников обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене. Он уже дал следствию все возможные показания. Также Украина обменяла еще 55 российских пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: