Публичная позиция Кремля была совершенно противоположной тому, что приватно обещал Путин.

16 апреля жена Виктора Медведчука Оксана Марченко сделала ряд забавных видеообращений, которые стали мемами, однако известная телеведущая получила обещание от Путина относительно освобождения Медведчука из украинской тюрьмы.

Об этом пишет "Украинская правда".

По словам источников в окружении Медведчука, которые остались в Украине, Путин на самом деле откликнулся на просьбу Марченко и дал ей слово, что спасет ее мужа.

Видео дня

Публичная позиция Кремля была совершенно противоположной тому, что приватно обещал Путин. Например, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Медведчук Россию не интересует вообще.

"Вы что, думаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они его только на совещаниях издалека видят. Чтобы вы понимали, к себе Путин подпускает лишь секретаря Совбеза Патрушева и своего друга Ковальчука", – отмечает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в ОПУ.

Обмен Медведчука на украинских военнопленных: что известно

21 сентября стало известно, что из российского плена удалось вернуть 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на одного из лидеров "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

55 российских пленных тогда поменяли на пятерых командиров "Азова". Также освободили 10 иностранных воинов.

Сейчас Украина работает над обменом в формате "всех на всех".

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