Медицина с душой: как украинский онкогинеколог создает новую философию лечения в Киеве

Медицинский дом Santér предлагает полный спектр услуг - от профилактических осмотров и консультаций до диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Украинский онкогинеколог, заведующая отделением малоинвазивной хирургии Киевского онкологического центра Екатерина Харченко вместе с партнерами открыла в Киеве собственную клинику - медицинский дом Santér. Основатели стремятся воплотить в заведении новую философию лечения: с высоким уровнем сервиса и приватности и качественными медицинскими услугами.

Об этом Екатерина Харченко рассказала в комментарии УНИАН. Она отметила, что реализация проекта заняла 5 лет. Помимо прочего, помешала полномасштабная война в Украине.

"Очень сложно сделать что-то качественное, когда в стране идет война. Возможности ограничены, много чего нет, людей нет", - пояснила специалист.

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"Этот проект - это то, как я вижу реальный медицинский сервис, реальную помощь. Пока это что-то маленькое: поликлиника и операционная. Но мы планируем развиваться", - рассказала специалист.

Заведение предлагает полный спектр услуг - от профилактических осмотров и консультаций до диагностики и лечения онкологических заболеваний.

В то же время медицинский дом Santér - это пространство, где каждый пациент понимает, что его здоровье в приоритете. Кроме того, клиника гарантирует своим пациентам высокий уровень приватности и защиты информации. В приоритете также уважение к личному пространству - здесь не будут задавать некорректных вопросов и сделают все, чтобы человек чувствовал себя комфортно и спокойно.

Соучредитель медицинского дома активно популяризирует сознательное отношение к собственному здоровью и призывает вовремя проходить профосмотры. Она отмечает, что, в частности, женский рак на ранних стадиях не проявляет никаких симптомов и очень сложно поддается лечению. Поэтому контроль за состоянием своего здоровья должен стать привычкой.