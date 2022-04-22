Трехлетний Мирон очень хочет обнять папу.

Полицейские посетили трехлетнего Мирона, который пострадал во время обстрела Львова российскими оккупантами. Патрульные принесли мальчику подарки и угощения, а он радушно встретил посетителей и поделился своей мечтой.

О визите рассказали в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Сотрудники правоохранительных органов принесли Мирону игрушки и сладости. Он обрадовался посетителям и рассказал о своем сокровенном желании.

"Мечтаю, чтобы в Украине наступил мир, и обнять папу", — сказал мальчик.

Отец Мирона — полицейский, который продолжает нести службу в Харькове. Ранее семья жила в этом городе, а во Львов переехали, чтобы спастись от войны. Но даже на западе Украины мальчик ощутил на себе последствия бомбардировок рашистов.

Ранее на этой неделе оккупанты обстреляли Львов. Взрывная волна от удара разбила окно, и осколок отсек Мирону палец. Мальчику оказали всю необходимую помощь, и сейчас его жизни ничто не угрожает.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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