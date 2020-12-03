Высший совет правосудия единогласно решил назначить судью Виктора Кицюка, который во время Революции достоинства незаконно привлекал к ответственности активистов Автомайдана, судьей Печерского райсуда Киева пожизненно.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат «автомайдановцев» Роман Маселко.
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«Высший совет правосудия не выявил никаких фактов, свидетельствующих о недобропорядочности Кицюка, и что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие», - написал адвокат.
По его данным, член ВСП от прокуратуры Виктор Матвийчук, который еще неделю тому назад просил «отправить Кицюка в тюрьму на 6 лет, даже не сообщил, что вчера 15 общественных организаций заявили о том, что Кицюк является символом кривосудия. Член ВСП Алексей Маловацкий поблагодарил Кицюка за высокую оценку работы ВСП», - отметил Маселко.
Также он добавил, что в 2017 году ВСП отказалась назначить Кицюка судьей пожизненно, потому что «очевидно недобпорядочный».
Что известно о Виктора Кицюка
- Судью Печерского райсуда Киева Кицюка обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса). Эта статья УКУ, согласно решению Конституционного суда, теряет силу в декабре 2020 года.
- Во время досудебного расследования установлено, что Кицюк во время Революции Достоинства выносил заведомо неправосудные решения о привлечении к админответственности активистов Автомайдана.
- 27 ноября судья Шевченковского райсуда Киева Лидия Щебуняева оправдала Кицюка по этому делу.
- 2 декабря ряд общественных организаций призвал ВСП не назначать Кицюка судьей пожизненно, поскольку он не прошел процедуру квалификационного оценивания и проверку на добропорядочность.
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