Члены Высшего совета правосудия единогласно поддержали это решение, хотя три года тому назад отказались назначать Виктора Кицюка судьей пожизненно как недопорядочного.

Высший совет правосудия единогласно решил назначить судью Виктора Кицюка, который во время Революции достоинства незаконно привлекал к ответственности активистов Автомайдана, судьей Печерского райсуда Киева пожизненно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат «автомайдановцев» Роман Маселко.

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«Высший совет правосудия не выявил никаких фактов, свидетельствующих о недобропорядочности Кицюка, и что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие», - написал адвокат.

По его данным, член ВСП от прокуратуры Виктор Матвийчук, который еще неделю тому назад просил «отправить Кицюка в тюрьму на 6 лет, даже не сообщил, что вчера 15 общественных организаций заявили о том, что Кицюк является символом кривосудия. Член ВСП Алексей Маловацкий поблагодарил Кицюка за высокую оценку работы ВСП», - отметил Маселко.

Также он добавил, что в 2017 году ВСП отказалась назначить Кицюка судьей пожизненно, потому что «очевидно недобпорядочный».

Что известно о Виктора Кицюка

Судью Печерского райсуда Киева Кицюка обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса). Эта статья УКУ, согласно решению Конституционного суда, теряет силу в декабре 2020 года.

Во время досудебного расследования установлено, что Кицюк во время Революции Достоинства выносил заведомо неправосудные решения о привлечении к админответственности активистов Автомайдана.

27 ноября судья Шевченковского райсуда Киева Лидия Щебуняева оправдала Кицюка по этому делу.

2 декабря ряд общественных организаций призвал ВСП не назначать Кицюка судьей пожизненно, поскольку он не прошел процедуру квалификационного оценивания и проверку на добропорядочность.

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Автор: Дмитрий Хилюк