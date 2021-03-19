Оксана Сашенко: Если родители используют детей как инструмент для получения денег – это не про норму

Психолог Оксана Сашенко в интервью УНИАН рассказала, чем детям-блогерам, годами живущим "по сценарию", придуманному родителями, может аукнуться такая социальная активность, почему даже не настоящая, но недетская любовь в соцсетях, травмирует психику ребенка, и что может измениться в поведении ребенка-блогера при достижении им подросткового возраста.

Скандал об «инстаграм романе» 8-летней девочки-блогера и 13-летнего подростка вызвал огромный резонанс в обществе. Что вы можете сказать об этой истории, как психолог?

У ребенка должно быть детство, должен быть период невинной влюбленности, период осознания себя девочкой, но не девушкой. Нужно пройти через хрупкую, ранимую, стеснительную влюбленность. До того, как любовь обретет телесность, есть хрупкая непроявленная нематериальная любовь на уровне ощущений, на сердечном уровне. Нужен период, который предшествуют встречам, объятиям, поцелуям.

Когда происходит форсирование психо-сексуального развития у ребенка, он получает травму. Это сродни тому, как если бы мы хотели, чтобы бутон цветка распустился быстрее и начали бы его раскрывать насильно. С ребенком происходит то же самое. Если нас лишили чего-то в детстве, то потом, вырастая, мы найдем возможности добрать, компенсировать это разными способами. Это могут быть поведенческие застревания, «впадение в детство» со взрослыми мужчинами. Например, женщине - около сорока, а она ведет себя так, словно ей шесть. Форсирование – это не здорово.

А что скажете о «второй половинке» этой истории, о 13-летнем мальчике?

Мы ничего не знаем о позиции мальчика, о том, что он думает, испытывает. На глубокие чувства он еще не способен, и крайне редко мальчиков интересуют девочки, которые младше. В таком возрасте он двумя ногами в пубертате. По статистке, в таком возрасте интересны сверстницы или те, кто старше, опытней.

И, к сожалению, эта история не дает прорасти зачаткам качественной близости. Он не получает качественный опыт первой любви, первой близости. Поцелуи, объятия – это про очень интимную близость, пускай, не сексуальную. Любовь – про тишину, а не про громко. Счастье – тихое.

У детей отняли право на интимность, приходится позировать, следовать инструкция или сценариям родителей.

Кстати, некоторые мамы так и скажут, что это «просто игра на камеру», что дети лишь разыгрывают роли. Насколько может ранить такой «театр»?

Даже если это игра, то роль навязывается не по возрасту. Все слишком рано. А все, что преждевременно, – травматично. Отделить правду от лжи и носить маску, быть в одной и той же роли для ребенка - непосильная ноша, это травмирует.

Но есть же дети-актеры, дети-модели?

Да. Но во время съемок в кино есть команда: «Камера! Мотор». И девочка Маша становится Красной шапочкой. Ребенок понимает, что играет, надевает маску. Когда камера выключается, маска снимается. Здесь «спектакль» спутывается, смешивается с реальной жизнью. Если детям не рассказали, если с ними не проделали систематическую работу, то, скорее всего, они не понимают, где заканчивается игра.

И не понимают, что делают то, что возмущает огромное количество людей?

Они не могут понимать, что происходит. Родители являются некими богами, авторитетами, дети воспринимают, все, как норму.

Знаете, наверное, самая страшная травма – инцест. Но есть исследования, что в семьях, где это происходило, девочки понятия не имели, что с их подругами отцы такое не вытворяют. Психика ребенка настолько адаптивна, что ему кажется, что происходящее в семье – норма. Дети приспосабливаются. Если спросить у детей, плохо ли им, крайне мало ответят: «Да». Их пластичная психика приспособилась и адаптировалось.

Есть такое понятие «адаптивный ребенок». Он смирился, подстроился и считает, что это нормально. Дети не понимают, что они вне нормы. Но когда придет время взрослости, то вдруг распечатываются все эти переживания, и это может ошарашить, как гром среди ясного неба: «Неужели я это считал это нормой?».

Что не так с родителями, которые пытаются любой ценой собрать лайки под фото с детьми?

Включается родительский нарциссизм, часть личности, которой важно, чтобы ее полюбили, похвалили, полайкали. Причем, безусловной любовью здесь и не пахнет, важны только количество лайков, хайп. Это сильно травмирует детей.

Нарциссическая мама – отстраненная мама. Она не знает, что у ребенка в душе и сердце, она озабочена лишь тем, чтобы получить нездоровое внимание. Вместо родительской любви – холодность, отстраненность, жестокость. Это травмирует детей, приводит к нарушению привязанности.

Что такое привязанность? Чувство уверенности в том, что меня будут ценить, любить, несмотря ни на что. Уверенность в безусловной поддержке, в том, что не покинут, не откажут. Холодность, о которой я говорю, разрушает мостик из души в душу. В итоге, у взрослеющего ребенка может появляться постоянное чувство тревоги: «Меня не любят такой, какая я есть. Мне необходимо себя улучшать», или «Меня бросят», или «Мне изменят».

Нарушение привязанности может выразиться в постоянном унижении и отвержении партнеров: «Мне однажды было так больно из-за холодной отстраненной мамы, что я больше никому не позволю причинить эту боль и бросить меня. Я буду бросать вас сама, чтобы вы не посмели так сделать».

Какие еще проблемы могут стать расплатой за собранные лайки?

Скоро у этой пары блогеров начнется подростковый криз, который обязательно ведет за собой подростковую сепарацию, обесценивание родителей, родительских правил. Обычно подростки так бунтуют: «Не буду делать, если родители просят». Дети не хотят учиться, поддерживать семейные традиции (вроде совместного ужина). И если ведение блога было директивным, то придет время, когда подросток захочет это обесценить. Рано или поздно блогерство, созданное по родительским правилам, даст сбой. Ребенок «развернет в другую сторону», возможно ценой истерики, нервного срыва. Никто не знает, как это будет, но это точно должно произойти.

Но есть еще один момент. Кто работает и кто распоряжается доходами блогера? Если родители – это неправильный момент. На самом деле все, что заработал ребенок, – его фонд, родители могут быть распорядителями, советчиками, помощниками. Если родители используют детей как инструмент для получения денег – это не про норму.

Но не станет ли это нормой? Пример может стать заразительным?

У детей, которые видят подобное, включается желание подражать, наследовать. Таких нездоровых проявлений будет становиться все больше и больше. Отфильтровать здоровое от нездорового, подростки не могут в силу того, что критическое мышление еще не вызрело. Подростки еще не понимают: верить ли тому, что они видят, или это просто картинка? Они не могут критически подойти к вопросу: «Повторять это, или пропустить как нечто, что меня не касается?» У них еще не сформировано, а только будет вызревать критическое мышление. Им еще только предстоит понять, что то, что они видят в соцсетях, - часть истории, которая выгодна блогерам.

Как помочь детям разобраться?

Детям так об этом и надо говорить: «Давай попробуем почувствовать, правда или ложь в блоге?» Дети до семи лет легко отличают ложь от правды, дальше может быть сложнее. Надо говорить, объяснять, что это - игра, актеры, театр, бизнес, но ничего общего с настоящей жизнью нет. Нужно вести эмоциональное воспитание, развитие.

Критическое мышление можно развивать уже с двух лет. Есть игры, в которые мы играем с совсем маленькими детьми: «Правда? Не правда», «Хорошо? Плохо?», «Будешь? Не будешь?». Смысл в том, чтобы задавать простые вопросы: «Если грязная ложка в супе, будешь есть или нет?», или «Небо на самом деле зеленое, оно тебе кажется синим. Правда? Не правда?». Дети должны отвечать: «Нет. Правда – то, что я вижу, я опираюсь на это». С возрастом усложняем задачи: «Как тебе кажется, это - правда?». Учим опираться на свои чувства и на нас, как на родителей, пропускать сквозь фильтр восприятия.

Как часто вам приходится работать с блогерами, родителями блогеров?

У меня есть несколько кейсов. Родителей, которые толкали детей на ведение блога, я видела довольно давно, в тех случаях это успехом не увенчалось.

Есть история с хэппи-эндом, подросток заявил родителям: «Больше не хочу учиться, буду вести свой блог», и девочку родители поддержали. Я не слежу за ней, не знаю о ее количестве подписчиков, но на уровне взаимоотношений с семьей, на уровне успешности – все прекрасно.

Есть другая ситуация. Есть дефициты - не хватает поддержки, внимания, общения, друзей, любви. Возникает иллюзия: «Если я буду вести свой блог, то получу все это». Поменяются понятия, кажется: «Меня любят, когда я получаю достаточное количество лайков и комментариев». Но это не дополнит настоящую близость. Не может это заменить доверие между друзьями, близость, секреты и даже сплетни девчонок. Не компенсируют это соцсети. «Черная дыра», которая закрывается лайками, даст о себе знать.

Влад Абрамов

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