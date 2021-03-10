Одна из пострадавших с адвокатом планирует обжаловать бездействие полиции в суде.

Полиция не открыла производство по факту нападения на участниц Марша женщин в Киеве, у которых неизвестные отобрали плакаты, толкали и оскорбляли нецензурной бранью.

Как сообщает Центр прав человека "ZMINA", об этом в Facebook заявила одна из пострадавших, журналистка Полина Вернигор.

По ее словам, в течение определенных законом 24 часов правоохранители не открыли производство по ее заявлению, которое она подала 8 марта в Подольское ГУ НПУ Киева.

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"Заявление принимали довольно долго. Полиция пыталась указать в протоколе, что у нас произошел конфликт (но конфликт - это когда обе стороны в него вступают, мы в него не вступали, это было нападение), и заставляла ждать между каждым из этапов по 40 минут, при том, что в отделении больше не было "посетителей", - рассказала Вернигор.

Она с адвокатом планирует обжаловать бездействие полиции в суде.

Кроме того, к заявлению журналистки будут приобщены показания еще трех девушек, которых она нашла самостоятельно и пострадавших от, вероятно, тех же нападающих в тот день.

Кроме того, по словам еще одной пострадавшей девушки, на нее и ее парня напали у входа на станцию метро "Контрактовая площадь".

"Мне кричали, чтобы я отдала плакат. Нападавшие начали толкаться, один замахивался на моего парня ногой, но он успел увернуться - ему чуть не попали в нос. Я держала газовый баллончик в руках, но не использовала, потому что понимала, что он не поможет - их было около десяти. В конце концов, плакат забрали. Они еще покричали, а потом ушли", - прокомментировала она нападение.

Другая участница марша сообщила, что в тот же день на Контрактовой площади неизвестный молодой человек выхватил плакат у ее несовершеннолетней сестры и сразу убежал.

Что предшествовало

8 марта после Марша за права женщин в финальной точке шествия, возле станции метро "Почтовая площадь", журналистка Вернигор и пятеро ее друзей свернули плакаты и пошли в сторону колеса обозрения, что на Контрактовой площади. Там компанию остановили журналисты одного из телеканалов, попросили развернуть плакаты и дать комментарий относительно участия в марше.

Когда журналисты ушли, компания стала сворачивать свои плакаты, однако ее окружили неизвестные молодые люди. Последние пытались отобрать у пострадавших плакаты, толкались, оскорбляли, нецензурно ругались и хватали за руки. В конце концов им удалось отобрать плакат у одной из подруг Вернигор.

"В какой-то момент я стала сильно кричать. А на Контрактовой в тот момент было очень много людей. Нападавшие, наверное, испугались", - отметила журналистка.

После этого молодые люди ушли.

По мнению Вернигор, среди них могли быть члены праворадикальной организации "Национальное сопротивление", ведь фото плакатов, один из которых принадлежал ее подруге, опубликовал Алексей Свинаренко, руководитель упомянутой организации и администратор телеграм-канала "Вольер", в котором назначают мишени для нападений ультраправых.

На фото молодчики стоят ногами на плакатах.

"Организовали субботник, убрали мусор", - подписал фотографию Свинаренко.

В заметке в телеграм-канале "Национального сопротивления" говорится, что это "одна из групп юных ценителей уличного искусства, которая устроила уборку улиц города от антифашистов и их символики".

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Автор: Антонина Доломанжи