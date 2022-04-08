В ответ на обращение "Укрпочты" уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину.
Об этом сообщила прессслужба компании.
Речь идет о доставке из-за рубежа конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона. Эти отправления "Укрпочта", как национальный почтовый оператор, бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать
Отмечается, что присылать можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.
Сейчас такую возможность предоставили:
- Почта Чехии (Česká Pošta),
- Österreichische Post AG (Почта Австрии),
- Omniva (Почта Эстонии),
- Poczta Polska (Почта Польши),
- An Post (Почта Ирландии),
- Slovenská pošta (Почта Словакии),
- Pošta Slovenije (Почта Словении),
- Georgian Post (Почта Грузии),
- Cyprus Post (Почта Кипра),
- Magyar Posta (Почта Венгрии),
- Guernsey Post, RU (Почта Гернси),
- Почты Армении,
- Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).
Перечень стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, можно узнать на сайте.
Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.