Среди этих стран почты: Австрии, Эстонии, Польши, Ирландии, Чехии, Словакии, Словении, Грузии, Кипра, Венгрии, владения Британской короны Гернси, Армении, Гибралтара.

В ответ на обращение "Укрпочты" уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину.

Об этом сообщила прессслужба компании.

Речь идет о доставке из-за рубежа конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона. Эти отправления "Укрпочта", как национальный почтовый оператор, бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать

Отмечается, что присылать можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

Сейчас такую возможность предоставили:

Почта Чехии (Česká Pošta),

Österreichische Post AG (Почта Австрии),

Omniva (Почта Эстонии),

Poczta Polska (Почта Польши),

An Post (Почта Ирландии),

Slovenská pošta (Почта Словакии),

Pošta Slovenije (Почта Словении),

Georgian Post (Почта Грузии),

Cyprus Post (Почта Кипра),

Magyar Posta (Почта Венгрии),

Guernsey Post, RU (Почта Гернси),

Почты Армении,

Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Перечень стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, можно узнать на сайте.

Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.

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