Посылки в Украину можно бесплатно отправить из 14 стран / фото УНИАН

В ответ на обращение "Укрпочты" уже 14 национальных почтовых операторов других стран объявили о бесплатной доставке отправлений в Украину.

Об этом сообщила прессслужба компании.

Речь идет о доставке из-за рубежа конкретным получателям в Украине с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона. Эти отправления "Укрпочта", как национальный почтовый оператор, бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать

Отмечается, что присылать можно одежду, хозяйственные товары, продукты в заводской упаковке до 10 кг, небольшое количество безрецептурных лекарств. Запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.

Сейчас такую возможность предоставили: 

  • Почта Чехии (Česká Pošta),
  • Österreichische Post AG (Почта Австрии),
  • Omniva (Почта Эстонии),
  • Poczta Polska (Почта Польши),
  • An Post (Почта Ирландии),
  • Slovenská pošta (Почта Словакии),
  • Pošta Slovenije (Почта Словении),
  • Georgian Post (Почта Грузии),
  • Cyprus Post (Почта Кипра), 
  • Magyar Posta (Почта Венгрии),
  • Guernsey Post, RU (Почта Гернси), 
  • Почты Армении,
  • Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Перечень стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, можно узнать на сайте.

Ранее УНИАН собрал список сервисов, которые в условиях войны отменили плату для граждан Украины. На некоторых из них украинцы могут бесплатно читать книги, получить медицинскую консультацию и учить иностранные языки.

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