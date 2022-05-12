По ее словам, у людей в укрытиях не оставалось надежды на спасение, поэтому они смирились, что погибнут.

Жительница Мариуполя Татьяна рассказала свою историю выживания в городе, после того, как туда зашли российские оккупанты.

Рассказ женщины обнародовал Мариупольский городской совет в Телеграм-канале.

В сообщении говорится, что когда началась война, женщина вместе с родными выехала из собственного дома в другой конец города. Тогда они думали, что это на пару дней или на неделю.

Они переехали в квартиру знакомых неподалеку от ПортСити. Без посуды, запаса продовольствия, одежды и даже постельного белья. Когда начались бомбежки местные не открывали подвалы, потому что считали, что они не приспособлены, поэтому прятались 5 дней в коридоре на втором этаже.

"Последняя ночь стала настоящим адом - многоэтажка дрожала, рядом гудело и взрывалось. Поняла, надо убегать, потому что правило двух стен нас точно не спасет", - рассказала Татьяна.

Но оказалось, что свободных мест уже не было в укрытиях "Терраспорта" и ДК "Молодежный". Последней надеждой на спасение стала филармония. Однако там тоже не оказалось свободных мест в подвалах, поэтому женщина с родными разместилась в коридоре на втором этаже.

"Мои ребята спали на бетонном полу. Их согревал наш лабрадор, а я со свекровью на стульях. От взрывной волны авиаудара повылетали окна. Я в жизни так не мерзла. Все заболели - лекарств не было. Заканчивались и продукты, а рядом подросток под 2 метра ростом и с изрядным аппетитом. Я ловила себя на мысли, что лучше умереть от взрыва, чем наблюдать, как умирает от голода ребенок", - вспомнила женщина.

По словам Татьяны, в филармонию тогда бежали из всех районов Мариуполя. Из наиболее горячих точек Левого берега и 23-го мкр на бронированных спецмашинах мирных привозили украинские военные и спасатели.

Так, в помещении собралось более 800 человек. Голодные, холодные, без одежды и даже раненые. Рядом сыпалась тяжелая артиллерия и велись танковые бои. Татьяна не спала ни одной ночи. Самым страшным стали последние дни, когда начали сбрасывать бомбы. Две упали недалеко от них - на ПГТУ и родильный. Стало понятно, что шансов выжить на втором этаже не было.

"Вслух не говорили, но смирились, что умрем, даже уже и не молились. Страшнее всего потерять надежду. Я думала сойду с ума. Представьте, каждые три часа к виску пистолет... и выдох до следующего, потому что на этот раз выстрел холостой", - поделилась Татьяна.

"14 марта им дали 5 минут вынести вещи в машину, чтобы успеть присоединиться к колонне на выезд из города. На них смотрели как на самоубийц, но они не хотели умирать на втором этаже", - говорится в сообщении.

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