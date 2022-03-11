Сегодня не удалось провести эвакуацию также из Изюма, Волновахи и из ряда населенных пунктов Киевской области.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отмечает, что завтра снова будет осуществлена попытка эвакуировать людей из Мариуполя.

Об этом говорится в ее видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

Говоря об итогах работы гуманитарных коридоров 11 марта, Верещук отметила, что сегодня не прошла эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

"Мы завтра снова попробуем эвакуировать людей из Мариуполя. Мы завтра снова это будем делать на глазах у всего мира. На глазах у политиков, у сильных мира сего, на глазах у всего земного шара, потому что будут журналисты, будут священники. Мы все, вся Украина завтра будет там и будет смотреть, как будет происходить эвакуация", - сказала она.

Верещук рассказала, что сначала в Мариуполь планируется завезти гуманитарный груз.

"А обратно мы хотим эвакуировать людей", - подчеркнула она и призвала всех завтра обратить внимание именно на этот гуманитарный коридор, поскольку там самая "тяжелая ситуация".

Кроме того, Верещук отметила, что по маршруту из города Изюм в город Лозовая (Харьковская область) "не удалось отправить автобусы, они вынуждены были развернуться и поехать обратно в город Лозовая, поскольку российские войска, не соблюдая режим прекращения огня, обстреляли из минометов дорогу на подъезде к городу Изюм".

"К сожалению, эвакуация местных жителей и поставки гуманитарного груза на данный момент невозможны. Эвакуация не произошла", - констатировала она.

Относительно маршрута из сел Андреевка и Микуличи (Киевская область) в Житомир Верещук отметила, что 12 автобусов, которые были направлены в Белогородку Киевской области, "были остановлены на блокпосту российскими вооруженными силами".

"Им было приказано развернуться и поехать обратно. При этом, военные сказали, что у них нет команды пропустить колонну автобусов для эвакуации людей", - подчеркнула она.

Кроме того, по маршрутам из города Макаров и из Бородянки (Киевская область) в Житомир был нарушен режим прекращения огня со стороны российских вооруженных сил, поэтому эвакуация людей не состоялась.

Также эвакуацию не удалось осуществить из Волновахи (Донецкая область) в Покровск.

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