В сентябре в ТРЦ планируется открытие магазина MANGO в новейшем концепте.

В торгово-развлекательном центре Respublika Park в Киеве к концу первого квартала будущего года планируют открыть более 25 новых магазинов. Об этом сообщила директор по аренде ТРЦ Respublika Park Елена Яценко.

Несмотря на сложные военные условия, ТРЦ продолжает активно привлекать как известных украинских, так и международных операторов. Марафон открытий в Respublika Park начался в июле, когда свои двери для посетителей открыл международный бренд белья Calvin Klein Underwear, а также запустившийся в формате шоурума магазин Sister's Aroma.

"Наша команда долго и тщательно готовилась к новому сезону, привлекая новых, интересных арендаторов, которые сделают наш tenant mix еще более мощным, чтобы предоставить посетителям широкий выбор и удобные условия для покупок и отдыха", - отметила Елена Яценко, директор по аренде ТРЦ Respublika Park.

В августе марафон продолжился открытием мультибрендового детского магазина под названием Kim Kids. Среди громких открытий месяца стоит отметить также нового оффлайн игрока – магазин Click, который ранее работал исключительно онлайн.

Продолжая тему уникальных форматов, август порадовал посетителей полноформатным магазином любимых брендов Dyson & KitchenAid – это первый магазин такого типа в Украине. Также открылось уникальное пространство украинских дизайнеров Blushhh.

В последние выходные августа состоялось открытие магазина бренда Orsay. Сентябрь порадовал открытием магазина мебели Mood – прогрессивного бренда уже известной сети BLANCHE, который стал изюминкой зоны товаров для дома благодаря своим интерьерным решениям и дизайну. А в скором времени планируется открытие магазина MARSEGO — украинского бренда, который уверенно завоевывает рынок и имеет очень широкую аудиторию ценителей.

В сентябре в ТРЦ планируется открытие магазина MANGO в новейшем концепте. Это важное событие, ведь открытие состоится напрямую испанским офисом, и это первый магазин за долгое время, который открывается именно так.

Справка. Respublika Park – супер-региональный ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь которого – 300 000 кв.м. Владельцем ТРЦ является австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была создана в Вене в 2013 году и специализируется в области недвижимости. В настоящее время акционер Respublika Park активно работает на рынках недвижимости в Центральной и Восточной Европе. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер Respublika Park.