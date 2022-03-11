Родители Амели даже не обратили внимание, когда услышали пение дочери. Девочка поет каждый день, с утра до ночи, они к этому уже привыкли.

7-летняя девочка спела песенку из мультика "Холодное сердце" прямо посреди бомбоубежища в Киеве. Амелия стала звездой сети и о ней заговорили во всем мире.

Как родители относятся к славе своей дочери и где она сейчас находится, сообщает ТСН.

Мать и папа девочки до сих пор не верят, что все это произошло с ними. 24 февраля в пять утра они проснулись от звуков взрывов и шума соседей. Окончательно понять, что это все на самом деле, их заставило сообщение из школы. Учителя их детей написали, что учебное заведение будет работать только как бомбоубежище.

После этого родители неделю провели в укрытии со своими детьми - сыном Мишей и дочкой Амели. Они жили в школьном подвале, который был забит людьми, будто рукавичка. Спасало то, что вместе с ними там прятались одноклассники детей и учительница Амели из группы продленного дня. Именно она взяла на себя заботу о малышах. Родители Амели даже не обратили внимание, когда услышали пение дочери. Девочка поет каждый день, с утра до ночи, они к этому уже привыкли, а сама песенка из "Ледяного сердца" им даже начала надоедать.

Видео с пением Амели взорвало сеть: тысячи просмотров и репостов видео сделали девочку звездой. Фото Амелии попало на обложку газеты Sun. А видео из школьного бомбоубежища распространила даже актриса Идина Мензел, которая и исполнила песню для "ледяного сердца". Мало того, голливудские продюсеры уже говорят о сотрудничестве с Амели после войны.

Но пока даже неизвестно, когда Амели увидится с родителями. Несколько дней назад девочка уехала. Ее и брата вывезла бабушка. Сейчас они где-то под Варшавой. Амели очень веселая и воспринимает поездку как приключение, а вот ее родители уже очень по ней соскучились и боятся строить планы на будущее.

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