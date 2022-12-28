То, что стала символом матерей, защищавших детей от российских пуль и ракет, Татьяна скромно называет случайностью.

Киевлянка Татьяна Близняк была прозвана в сети "Мадонной из киевского метро" после того, как фото с ней и ее двухмесячной дочерью из столичной подземки облетело весь мир.

Девушка была вынуждена покинуть столицу и сейчас вместе с семьей живет у бабушки во Львовской области, говорится в сюжете ТСН.

"Мы покинули Киев, переехали в более безопасные регионы, для того чтобы уберечь нашу дочь", – говорит Татьяна.

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Украинка признается – война кардинально изменила их жизнь. Она мечтает вернуться в родную столицу после победы Украины в войне и надеется, что это произойдет уже весной.

"У нее (дочери Марички, которой недавно исполнился год – УНИАН) все прекрасно, растет, развивается. Бегает, то есть она не осознает происходящего. Это очень радует. У нас тоже выключают свет, много времени проводим в темноте, но она как-то реагирует на это спокойно", – рассказывает молодая мама.

То, что стала символом матерей, защищавших детей от российских пуль и ракет, Татьяна скромно называет случайностью.

"То, что я попала в кадр журналистов и это фото облетело весь мир, приобрело популярность, на нашу жизнь это не сильно повлияло, кроме того, что несколько раз давала интервью", – говорит девушка.

История Татьяны Близняк

25 февраля, на вторые сутки полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, семья киевлянки Татьяны Близняк – двухмесячная дочка и муж – остались ночевать в метро.

В момент, когда Татьяна кормила грудью проснувшуюся дочь, сидя на расстеленном на полу подземки одеяле, ее заметили журналисты и попросили сделать фото.

Трогательный снимок матери и ребенка, прячущихся в метро от обстрелов, облетело весь мир. Украинская художница Марина Соломенникова перенесла его на полотно.

Затем образ "Мадонны из киевского метро", как прозвали Татьяну, оказался в пригороде Неаполя. Местный священник Вячеслав Окунь принял решение разместить его в храме.

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