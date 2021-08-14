Местные жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.

В Одесской области городской совет отказался принимать невакцинированных, люди жалуются, что не могут даже получить справку.

Как сообщает "Думская", невакцинированных не хотят принимать в Балтской городской объединенной территориальной общине. Их перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.

Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.

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Ограничения ввели на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций еще 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета еще нет.

Отмечается, что комиссии по ТЭБ и ЧС не могли принимать такое решение.

COVID-вакцинация в Украине

В Украине активно продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на 14 июля первую дозу прививки получили 4 643 647 человек, вторую – 2 688 903.

Наиболее активно вакцинируют в Киеве и области, а также на Полтавщине, Черкащине и Черниговщине. Худшие показатели в Одесской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Автор: Виктория Гордиенко