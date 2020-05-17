Луганским врачам предлагают работать с коронавирусом в Москве - СМИ

По словам источника, мало кто из луганских врачей соглашается ехать в Москву.

В оккупированном Луганске врачам, которые работают с больными COVID-19, начали предлагать временные контракты в Москве.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"По словам медика луганской больнице, предложения поступают через администрацию", - говорится в сообщении.

Врачам предлагают ставку около 100 тысяч рублей (около 36 тысяч гривень) и доплаты за месяц: врачам 80 тысяч рублей, медсестрам - 50, санитарам - 30 (соответственно, 28, 18 и 11 тысяч гривень).

"Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам. Выше упомянутые суммы - это доплата за месяц, плюс основная зарплата будет (может 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр). Оформляется командировка. Слышала про два варианта сроков - кто говорит, на все лето, кто - на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место", - сообщила она.

По словам источника, мало кто из луганских врачей соглашается ехать в Москву.

Профильной по COVID-19 в Луганске является больница №4. В апреле в ней были случаи заболевания среди медиков, а поликлиническое отделение закрывали на карантин.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 мая, в России выявлено 281 752 случаев коронавируса, из них 142 824 - в Москве. Умерло за весь период 2 631 человек, выздоровел - 67 373.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 9 709 случаев коронавируса, из которых в Москве - 3 855.