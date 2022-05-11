Ни обшивки, ни дверей, а из сантехники - только унитаз без сливного бачка.

Киев понемногу возвращается к прежней жизни, жители столицы возвращаются в свои дома, а многие ищут жилье для аренды. Однако поиски квартиры не всегда могут увенчаться успехом, среди объявлений можно найти весьма странные варианты. К примеру, возле станции метро Левобережная сдают пустую квартиру без ремонта и даже сантехники за 10 тысяч гривень в месяц.

Такое объявление появилось в Facebook.

Автор объявления указала, что в ЖК "Каховская" сдается трехкомнатная квартира в 10-15 минутах ходьбы от станции метро Левобережная. Условий там нет совершенно никаких - "голые" стены без малейшего намека на комфорт.

"Квартира 80 кв.м. , 8 этаж, состояние после строителей, в квартиру заведена вода, электрика, отопление, стоит унитаз. В самом ЖК отличная инфраструктура, охрана", - указала женщина, разместившая объявление.

Также там указано, что цена для такой квартиры "более, чем приземленная". За "голые" стены и полное отсутствие мебели владелец квартиры хочет ежемесячно получать 10 тысяч гривень. Сдать такое жилье готовы людям с животными, что особенно повеселило пользователей сети.

"Цена хорошая. Это же эксклюзивный лофт без света и розеток. Як все квартиросъемщики любят", "Не позорьтесь - это кошмар, животных сюда не заселишь, а вы про людей и за такие деньги, совести нет!", "Да хоть 5ти комнатную, вы что, вообще совесть потеряли, во время войны такие цены ставить за бетон?", - негодуют комментаторы.

Странное объявление возмутило украинцев. Многие отметили, что за такие деньги в столице можно найти жилье с мебелью и всем необходимым для комфортного проживания.

Ранее УНИАН уже на Буковине семья приняла у себя более 200 переселенцев, их дом стал настоящей "рукавичкой" из сказки.

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