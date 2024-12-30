Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента - о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица (№12178).
Отмечается, что закон был возвращен с подписью от президента Украины сегодня, 30 декабря.
Ликвидация МСЭК: что известно
В ноябре Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №12178, которым предусмотрена реформа МСЭК. В частности, что с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.
19 декабря парламент принял закон о ликвидации МСЭК с 2025 года. Зато, как отметил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, с 1 января 2025 года "внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и надкластерных больницах (современная система оценки функционирования человека)".