Черновик Акта провозглашения независимости Украины утром 23 августа 1991 года написал Левко Лукьяненко в соавторстве с Леонтием Сандуляком.

Умер соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, один из основателей Народного руха Украины Леонтий Сандуляк. Об этом сообщил Черновицкий областной совет в соцсети.

"На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк – первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", - говорится в сообщении.

Ранее Национальный музей истории Украины сообщал, что черновик Акта провозглашения независимости Украины утром 23 августа 1991 года написал Левко Лукьяненко в соавторстве с Леонтием Сандуляком.

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Кто такой Леонтий Сандуляк

Он родился 8 марта 1937 года в многодетной семье земледельцев в селе Козыряны. По образованию он был врачом. В дальнейшем стал доктором медицинских наук.

В 1992-1995 годах был послом Украины в Румынии.

Был одним из основателей Народного Руха Украины и первым главой его Черновицкой краевой организации. Также был одним из основателей партии Зеленых Украины.

Сандуляк был награжден многими наградами за заслуги в государственном строительстве и весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины.

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