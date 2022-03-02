Он говорит, что каждый новый день войны - это новые смерти.

Известный российский певец Леонид Агутин решил высказаться по поводу развязанной Россией войны в Украине. Вот только артист не назвал виновника кровопролития - Путина - и не назвал агрессором Россию.

Музыкант очень обтекаемо призвал стороны к диалогу, не обращаясь ни к российскому народу, на к самому президенту РФ.

"6 дней полного оцепенения. 6 дней страха и растерянности. 6 дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Всё это в прошлом", - начал он.

Также он отметил, что и не требует, поскольку его требования "никому не нужны".

"Я молю - остановите войну! Договоритесь! Каждый новый день - это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно", - подытожил Агутин.

Ранее журналист Роман Винтонив, известный как Майкл Щур, в военной форме и с автоматом в руках записал обращение к воюющим против Украины россиянам.