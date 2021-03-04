По мнению председателя парламентского комитета, новый законопроект, без пункта о короткоствольном оружии, может быть принят в первом чтении еще на текущей сессии.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский сообщил, что в парламент снова будет внесен законопроект об обороте оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Только парламент проголосовал против возможности продажи короткоствольного огнестрельного оружия, против пистолетов. Это не была позиция относительно закона об обороте оружия, который будет зарегистрирован, я думаю, на следующей неделе или через несколько недель, с похожим содержанием. Это была позиция именно по обороту пистолетов", - отметил Монастырский.

Он добавил, что парламент высказался за то, что "и украинское общество, и депутатский корпус не готовы поддержать ни одной позиции, которая касается оборота пистолетов". "Будь то хранение их дома, или любые другие варианты", - сказал депутат.

"Поэтому следующий шаг будет - регистрация законопроекта «без короткоствола». Потому что все фракции признали ... что они готовы поддержать закон без легализации короткоствольного оружия. Закон такой нужен, это нормальный цивилизованный путь. К нему не будет столь много внимания, поэтому что там не будет этого вопроса. И я убежден, что мы найдем поддержку в первом чтении, возможно, уже даже на этой сессии Верховной Рады", - сказал Монастырский.

В целом же такой закон, считает он, может быть принят текущим созывом парламента или еще даже в этом году.

Кроме того, Монастырский высказал мнение, что "вопрос короткоствольного оружия отброшен, по меньшей мере, на этот созыв". "Мы не вернемся в ближайшие несколько лет к вопросу оборота "короткоствола, - отметил депутат.

Громкий провал законопроектов об обороте оружия

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада отклонила проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (№4335) и альтернативный ему.

Законопроектом №4335 предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия: А - автоматическое огнестрельное оружие; В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое); С - короткоствольное огнестрельное оружие; D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

По аналогии с удостоверением водителя, предлагалось ввести удостоверение владельца оружия, в котором указываются категории оружия, которое может приобрести владелец такого удостоверения.

Правом на получение удостоверения будут наделены дееспособные граждане Украины, которые не имеют медицинских противопоказаний, судимости, не привлекались к административной ответственности в течение последнего года.

Также предлагалось ввести Единый государственный реестр гражданского оружия, обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу в результате владения, хранения или использования оружия, и курсы по обращению с оружием.

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Автор: Татьяна Поляковская