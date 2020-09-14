Завитневич поддержал легализацию оружия в Украине / фото ua.depositphotos.com
Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич поддерживает легализацию оружия в Украине.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Я скажу так: как военный человек я это (легализацию оружия среди населения - УНИАН) поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал Завитневич.
Он напомнил, что применение оружия - очень ответственная вещь.
"Здесь много сторонников и противников. Я, кстати, охотник, у меня есть ружье, и я четко выполняю все условия для ее хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - заявил чиновник.
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