Завитневич высказался за легализацию короткостволов.

Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич поддерживает легализацию оружия в Украине.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Я скажу так: как военный человек я это (легализацию оружия среди населения - УНИАН) поддерживаю. Но нужно разработать правильную разрешительную систему", - сказал Завитневич.

Он напомнил, что применение оружия - очень ответственная вещь.

"Здесь много сторонников и противников. Я, кстати, охотник, у меня есть ружье, и я четко выполняю все условия для ее хранения и использования. Поддерживаю легализацию, например, короткостволов", - заявил чиновник.

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Автор: УНИАН