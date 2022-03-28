Компания оставила довоенный тариф на курьерскую доставку.

Одна из крупнейших украинских логистических компаний "Новая Почта" возобновила курьерскую доставку и забор товара.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Теперь можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказ там, где удобно для них: в отделение, в поштомате или по адресу",- говорится в сообщении.

Предельное время оформления заявки на вызов курьера индивидуально для каждого населенного пункта. Актуальный график забора можно посмотреть на сайте компании.

Отмечается, что тариф на курьерскую доставку остается таким, как и раньше: плюс 30 грн к тарифу доставки в отделение (для посылок до 30 кг).

"Курьерская доставка будет работать ежедневно, без выходных, но на один час меньше, чем отделение",- говорится в сообщении.

В компании отметили, что курьерская доставка не будет работать в комендантский час; во время объявления воздушной тревоги курьеры будут останавливаться и заходить в безопасное укрытие; время доставки может смещаться на сутки-двое в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

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