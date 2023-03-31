Нардепы отмечают, что этот документ противоречил принципам обеспечения нацбезопасности.

В Конституционный суд обратились 49 депутатов с просьбой проверить соответствие конституционности соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота РФ на территории нашего государства.

"В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2010 года №2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию флота Российской Федерации на территории Украины", - говорится в пресс-службе КСУ.

Как отмечается, это соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины и противоречит принципам обеспечения нацбезопасности. Нардепы также отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания.

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Это соглашение было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и бывшим президентом страны-агрессора Дмитрием Медведевым. Этим документом продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет, если какая-либо сторона не выскажет своего мнения.

Однако уже после попытки аннексии Крыма Совет Федерации РФ 1 апреля 2014 года в одностороннем порядке расторг соглашение.

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