При этом последняя атака не принесла результатов.

Последняя атака надводных беспилотников в Севастополе, судя по информации с открытых источников, не принесла результатов. Однако использование этих дронов ограничивает операции Черноморского флота РФ.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "22 марта 2023 года по меньшей мере три надводных корабля без экипажа (USV) и один воздушный аппарат без экипажа, по сообщениям, пытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму. По сообщениям из открытых источников, один USV был остановлен оборонительными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало".

Как подчеркнули в британской разведке, предыдущая аналогичная атака позволила повредить минный тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". При этом эксперты не утверждают, что беспилотники применяет Украина, так как наше государство не брало на себя ответственность за операции в Севастополе.

Видео дня

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза USV, вероятно, продолжает сдерживать операции Черноморского флота России", — подытожили в британской разведке.

Применение морских дронов на войне: последняя информация

Видео с попыткой прорыва надводных дронов в Севастопольскую бухту появилось 24 марта, а атака происходила на два дня раньше. В ролике видно, как один из беспилотников был остановлен бонами на входе в гавань.

Первое применение оккупантами морских дронов зафиксировали в феврале. Они атаковали опоры моста в Затоке.

Литовцы собрали средства на три надводных беспилотника для ВСУ. Общая сумма превысила $750 тысяч.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ нужен флот морских дронов, который позволит уничтожать вражеские корабли и обезопасить население от ракет.

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