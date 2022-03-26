Международная организация Красного Креста участвовала в "переселении" украинцев из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в РФ.
Такую информацию обнародовал блогер Антон Ходза в соцсети, ссылаясь на отчет, опубликованный на сайте организации.
"Переселение" началось за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину - 18 февраля. За три дня было перемещено 61000 человек, в основном женщин, детей и пенсионеров.
"Ростовская ветка российского Красного Креста занималась приемом и обеспечением переселенных граждан", - отметил Ходза.
В отчете прямо пишется о том, что переселяли людей из "Донецкой и Луганской народных республик".
"То есть Красный Крест, во-первых, фактически признал их. Во-вторых, участвовал в рашистской депортации украинцев из оккупированного Донбасса", - отметил блогер.
Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел Украины даст оценку этой дикости. Так же, как и мировое сообщество.
"Ни копейки International Committee of the Red Cross. Хотите помочь Украине и украинцам? Ищите другие организации", - призвал Ходза.
При этом он уточнил, что украинский Красный Крест "как будто работает автономно и к этим гнидам особого отношения не имеет".
Перед этим эксперт по вопросам реформ Дана Юрович у себя на странице в соцсети сравнила Красный Крест с говном. "Какой синоним к слову говно? Правильно, красный крест. Могут кучу всего рассказывать о том, что для них важна жизнь и здоровье людей во всех сторонах "конфликта!", но сори. Договариваться с террористами и туда селить людей как заложников? Высшая степень гнусности и гуманитарного преступления. Гаага по вам плачет, черти самаритянские", высказала свое мнение Юрович.