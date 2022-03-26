"Переселение" людей с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей с помощью Красного Креста началось за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Международная организация Красного Креста участвовала в "переселении" украинцев из временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в РФ.

Такую информацию обнародовал блогер Антон Ходза в соцсети, ссылаясь на отчет, опубликованный на сайте организации.

"Переселение" началось за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину - 18 февраля. За три дня было перемещено 61000 человек, в основном женщин, детей и пенсионеров.

"Ростовская ветка российского Красного Креста занималась приемом и обеспечением переселенных граждан", - отметил Ходза.

В отчете прямо пишется о том, что переселяли людей из "Донецкой и Луганской народных республик".

"То есть Красный Крест, во-первых, фактически признал их. Во-вторых, участвовал в рашистской депортации украинцев из оккупированного Донбасса", - отметил блогер.

Он выразил надежду, что Министерство иностранных дел Украины даст оценку этой дикости. Так же, как и мировое сообщество.

"Ни копейки International Committee of the Red Cross. Хотите помочь Украине и украинцам? Ищите другие организации", - призвал Ходза.

При этом он уточнил, что украинский Красный Крест "как будто работает автономно и к этим гнидам особого отношения не имеет".

Перед этим эксперт по вопросам реформ Дана Юрович у себя на странице в соцсети сравнила Красный Крест с говном. "Какой синоним к слову говно? Правильно, красный крест. Могут кучу всего рассказывать о том, что для них важна жизнь и здоровье людей во всех сторонах "конфликта!", но сори. Договариваться с террористами и туда селить людей как заложников? Высшая степень гнусности и гуманитарного преступления. Гаага по вам плачет, черти самаритянские", высказала свое мнение Юрович.

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