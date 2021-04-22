Лидия Билас

Вот уже год украинское образование живет в режиме турбулентности. Быстрые переключения школ с одной формы обучения на другую, подготовка учителей экспресс-методом, родители за экранами компьютеров вместе с учениками, а зачастую и в роли учеников, школьники, что "двоятся" в виртуальном пространстве онлайн-урока между объяснением учителя и компьютерной игрой, а в придачу фейсбук-ленты с чередованием новостей об онлайн-концертах музыкальных школ и онлайн-обучении педагогов. Эти реалии нашего выживания как – то отложили на задний план проблему качества и равенства - двух ключевых приоритетов образования. Причем не только в Украине.

На пике пандемии 45 стран закрыло свои школы, оставив на год вне обучения 185 миллионов учеников

Последние образовательные исследования подают неутешительные результаты по этому поводу. Прогнозируемо, самое серьезное "ковид-сползание" произошло в сфере равного доступа к образованию. Образовательная аналитика ЮНИСЕФ, обнародованная недавно, шокирует.

На пике пандемии 45 стран закрыло свои школы, оставив в год вне учебы 185 миллионов учеников. 214 миллионов, то есть каждый седьмой ребенок, пропустил ¾ образовательного процесса. В Европе и Центральной Азии потеряно 5 623 школьных дней. За этой скупой статистике - прервана связь между учителем и учащимися, который критически важен для детей из уязвимых групп, углубления неравенства для слабо мотивированных детей и, по сути, потеряны шансы на будущее.

В нынешней ситуации приоритет качества уступил место другому-равенству

Очевидно, что снижаются и результаты обучения учащихся на уровне среднего образования, о чем уже сигнализируют образовательные мониторинги в европейских странах (Великобритания, Нидерданды, Бельгия). Понимаем, что в нынешней ситуации приоритет качества уступил место другому – равенству. И не случайно PISA-международное исследование ради качества, которое должно было состояться в 2021 году, отсрочено на год через COVID-19.

В профессиональном жаргоне многих стран появляется термин "ковид-обучение" - некая прагматично смодифицированная модель образовательного процесса, максимально приспособленная к потребностям учащихся и возможностям онлайна. Так же закономерными кажутся все более громкие заявления педагогов, как в Польше, о необходимости изменения еще свежих учебных программ на государственном уровне с учетом опыта последнего дистанционного года.

Украинские учителя тоже бьют тревогу. Они видят существенное снижение качества учебных результатов учащихся. Назрела потребность в серьезном национальном мониторинге – и по качеству, и по равному доступу учащихся, особенно в сельской местности. И полагаться на PISA-2022 здесь не стоит, потому что она ответит нам на вопрос о качестве обучения 15-летних учеников, и то, только в 2023 году.

Оптимизма в этом случае добавляет разве то, что на старте образовательная реформа содержания образования в 5-9 классах. Возможно, это как раз удачное время к пересмотру учебных программ и их осовремениванию в соответствии с потребностями мира, который так кардинально изменился за год.

Лидия Билас, соучредитель и управляющий партнер сети школ полного дня КМДШ

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