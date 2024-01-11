Она была профессором кафедры маркетинга и логистики.

Жену львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который подозревается в причастности к хищению денег на нужды ВСУ, сегодня уволили из Национального университета "Львовская политехника".

Как сообщает Zaxid.net, вчера, 10 января, студенты вуза объявили о пикете с требованием уволить с работы Светлану Гринкевич. Акция была запланирована на пятницу, 12 января, возле главного корпуса политехники.

Сегодня в университете сообщили, что в соответствии с приказом от 11 января Гринкевич уволена с должности профессора кафедры маркетинга и логистики. Она написала заявление на увольнение "по собственному желанию".

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По информации издания, Светлана Гринкевич является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит ее сын Роман. Также она - совладелец ряда фирм семейного бизнеса Гринкевичей.

Коррупционный скандал с участием семейства Гринкевичей

29 декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был задержан на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тысяч долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являются одним из крупнейших поставщиков Минобороны. Они выиграли 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не полностью или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В Министерстве обороны Украины заявили о расторжении всех договоров с компаниями бизнесмена.

Сегодня, 11 января, ГБР сообщило об аресте имущества семьи и компаний, подконтрольных Гринкевичу.

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