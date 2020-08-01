Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 1 августа

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, задела миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро 1 августа во мире 17 591 973 человек заболели коронавирусной инфекцией. Больше всего больных зарегистрировано в США - 4 562 037, Бразилии - 2 662 485, Индии - 1 695 988. 10 330 970 удалось выздороветь, 679 439 человек умерли.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

В Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже 71 тыс. 056 человек, за прошедшие сутки - 1 тыс. 172. Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях, а также в Киеве.

На Буковине почти 90 человек заразилось коронавирусом за последние сутки. Это на треть больше, чем фиксировали в последнее время.

В Киеве за минувшие сутки количество больных, у которых подтверждено заболевание COVID-19 увеличилось на 101 человека, двое киевлян умерли.

Между тем, в Минздраве заявили, что критическую ситуацию по распространению коронавирусной болезни COVID-19 в Украине следует ожидать в октябре, когда начинается сезон острых респираторных заболеваний.

Новые правила карантина в Украине

С сегодняшнего дня, 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

Так, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Делаться это будет, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

В то же время один из городов "красной" зоны уже отказался усиливать ограничения.

Отдых под угрозой

В связи с нововведениями, связанными с карантинными зонированием, Украина изменила условия въезда в страну для украинцев и иностранцев. Кроме того, был изменен также список тех государств, которые попали в "красный" список.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram