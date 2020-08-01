Украина изменила правила въезда для иностранцев и украинцев, возвращающихся из-за границы

Туристам из стран "зеленой зоны" достаточно иметь только полис медстрахования, а путешествующие из стран «красной зоны» должны иметь медстрахование, а также обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или сдать ПЦР-тест, или иметь уже готовые результаты.

Украина изменила правила въезда для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"С 1 числа меняются правила пересечения границы для иностранцев и украинцев, которые возвращаются из-за границы... Люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", должны иметь полис медицинского страхования, и без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины", - рассказал он.

По словам Ляшко, украинцы и иностранцы, которые путешествуют из стран «красной зоны», должны иметь полис медицинского страхования, а также обязаны или пойти на 14 дней на изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Заместитель министра также отметил, что в Украине изменили критерии, по которым определяется, к какой из зон относится страна. Он анонсировал, что в ближайшее время эти критерии и список стран будут опубликованы на сайте Минздрава.

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