В мире зафиксировано более 73,4 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

Читайте такжеРазумков анонсировал создание фонда для вакцинации от COVID-19 и поддержки медиковПо состоянию на 16 декабря в мире зафиксировано более 73,4 миллиона случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,635 миллиона человек. При этом более 41,615 миллиона пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностированы 919704 случая заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 10622 украинцев.

За все время пандемии 535417 человек выздоровели, 15744 больных скончались.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН