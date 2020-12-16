Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Коронавирус в мире: статистика
Читайте такжеРазумков анонсировал создание фонда для вакцинации от COVID-19 и поддержки медиковПо состоянию на 16 декабря в мире зафиксировано более 73,4 миллиона случаев заболевания COVID-19.
Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,635 миллиона человек. При этом более 41,615 миллиона пациентов смогли выздороветь.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине с начала пандемии диагностированы 919704 случая заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 10622 украинцев.
За все время пандемии 535417 человек выздоровели, 15744 больных скончались.
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