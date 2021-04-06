Ограничение межобластного сообщения в Украине могут ввести в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.
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Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: "если будет какая-то катастрофическая ситуация".
"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - пояснил он.
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