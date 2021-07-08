Национальная ассоциация адвокатов Украины при участии членов комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, членов Высшего совета юстиции, судей и прокуроров провела публичную презентацию отчета своей работы за 2020 год.

Презентация прошла в офисе НААУ в Киеве.

Председатель НААУ Лидия Изовитова отметила, что ассоциация ежегодно готовит отчеты о своей деятельности, но впервые делает публичную презентацию этого документа.

"Мы открыты для каждого адвоката, мы открыты для всего украинского общества, мы открыты для взаимодействия с нашими иностранными коллегами и международными институциями", - отметила она.

Лидия Изовитова подчеркнула, что в 2020 году значительное влияние на работу адвокатуры, как и на все украинское общество, оказала пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

"В течении прошлого года эти сложные обстоятельства, к сожалению, имели отрицательный эффект для возможности защиты прав человека в Украине. Такую оценку дает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. По данным мониторинговой миссии ООН в Украине, ограничения, связанные с COVID, повлияли на доступ к правосудию, на гарантии публичного судебного разбирательства", - отметила она.

При этом с вызовами, связанными с коронавирусом, столкнулся почти каждый адвокат.

"Мы не были защищены, мы должны были прибывать в суд из разных уголков страны. И при этом неоднократно, когда адвокаты не успевали в суд из-за карантина, были соответствующие решения судов, хотя пандемия - это непреодолимая сила. В случае неприбытия адвокатов дела должны были откладываться, но они не откладывались", - отметила она.

В связи с этим НААУ и САУ были вынуждены обращаться в органы судейского управления о ведении судебных заседаний в режиме онлайн, а также инициировать публичные дискуссии по обеспечению беспрепятственной реализации гарантий адвокатской деятельности в условиях карантина.

Свою работу НААУ также адаптировала к новым реалиям: были созданы возможности для дистанционного повышения квалификации адвокатов, работа органов адвокатского самоуправления по возможности переводилась в онлайн-режим. Всего, в течение 2020 года состоялось 10 заседаний САУ, только одно из них - офлайн. На этих заседаниях было принято 123 решения.

Среди других проблем, значительное внимание решению которых в 2020 году уделила НААУ: отождествление адвокатов с их клиентами, нарушение прав адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда, недопустимость необоснованного ограничения доступа к судебным решениям.

Лидия Изовитова напомнила, что в 2020 году закончился срок действия стратегии развития НААУ на 2016-2020 годы.

"По каждому из определенных в стратегии направлений мы достигли высоких показателей. Национальная ассоциация адвокатов Украины утвердилась как независимая, профессиональная организация, которая способна достойно представлять институт адвокатуры, защищать права адвокатов, и оказывать профессиональную юридическую помощь каждому, кто в ней нуждается", - подчеркнула она.

В свою очередь заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий отметил, что на конец 2020 года количество адвокатов в Украине составило почти 59 тыс., а сегодня оно уже превышает 60 тыс. Среди действующих адвокатов 62,3% мужчин и 37,7% женщин.

Он добавил, что подробная информация о количестве адвокатов и показателях их деятельности обнародована на сайте НААУ и с ней может ознакомиться каждый желающий. Традиционно, такой отчет включает данные о решениях и деятельности национальных и региональных органов; финансовую отчетность, статистические данные, анализ динамики ЕРАУ. В то же время, каждый год отчет имеет особую тематическую направленность, которую определяют ключевые события и достижения, приоритеты деятельности адвокатуры в конкретном году.

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Автор: Иван Бойко